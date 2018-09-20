'Yeni Ekonomi Programı'nın ''enflasyon'' hedefleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Yeni Ekonomi Programı açıklıyor.

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Yeni bir büyüme modeline geçelim

Bakan Albayrak, "Yeni ekonomi programımızı yazarken, yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Bu programın ismine Yeni Ekonomi Programı dedik." dedi.

Yeni Ekonomi Programın üç ana temeli; dengelenme, disiplin ve değişim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nı üç ana temel üzerinde oturttuk; dengelenme, disiplin ve değişim." dedi.

Vergi süreçlerine değinen Bakan Albayrak konuşmasına şöyle dedi:

"Vergi süreçlerinde iyileştirmeler olacak, etkinliği kalmamış istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracağız."

"Program hedefleri önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak"

Bakan Albayrak, "Program hedefleri ülke gerçekleriyle uyumu ve ekonomi yönetiminin hızlı karar alma gücüyle önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Yeni Ekonomi Programının büyüme hedefleri

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Bütçe açığının GSYH'ya oranı hedefi

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ya oranı hedefi 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri; 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8, 2021 için yüzde 6,0 oldu.