Yeni haftada Dolar ve Euro'da son durum?

Dolar ve Euro'nun yeni tarihi rekor düzeylere tırmandığı haftanın ardından, yeni haftaya iki para birimi de küçük düşüşlerle başladı.

Dolar, geçen hafta ortasında 3.9824 lira çıktığı tarihi rekor düzeyden haftanın son gününü 3.95 liranın üzerinde tamamladı. Yeni haftaya 3.9425 lira ile geçen hafta kapanışın bir kuruş kadar altında başlayan dolar, ilk işlemlerde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket ediyordu. Küresel piyasalarda dolar karşısında 1.17 düzeyinden 1.1929'a kadar yükselen euro da Cuma günü 4.7024 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Küresel piyasalarda 4.72 liranın üzerini gören euro yeni haftaya 4.70 - 4.71 lira aralığında başladı. Borsa İstanbul Endeksi de geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 düşüşle 104 bin 539 puandan tamamladı. DHA

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