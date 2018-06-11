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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeni haftaya da yükselişle başladı: Altın fiyatlarında son durum?

11 Haziran 2018, Pazartesi 09:15
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlarken, gram altın 187 lira, çeyrek altın 307 lira ve Cumhuriyet altını 1.251 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA

Etiketler: altın, altın fiyatları, çeyrek altın
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