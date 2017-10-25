Yeni iş cinayetlerinin önü açılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, kamuoyunda ‘torba tasarı’ olarak bilinen bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 58’inci maddesinin Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilmesini hızlandırmak için yeni bir düzenleme olduğunu söyledi.

Demirci, “TTK’nın herhangi bir biriminin özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Zonguldak ekonomisinin kalbi olarak bilinen TTK’da 1990 yılında 34 bin 349 olan işçi sayısı bugün 7 bin 510’e kadar geriledi. Bu yılın sonunda 1127 işçinin emekli olmasıyla işçi sayısı 7 binin de altına düşecek. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, genişletilmiş başkanlar kurulunda yaptığı açıklamada özelleştirmeyi hızlandırmak için düzenlemenin yapıldığını söyledi. Bu şekilde sahaları bölerek iş güvenliği ve sağlığının da riske atılacağını vurgulayan Demirci, “Başkanlar kurulumuz, TBMM Genel Kurulu’nda Torba Yasa Tasarısının 58’inci maddesinin tasarıdan çıkartılması için çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır. Devlet ruhsat sahibi iken elindeki sahaları yeterince denetleyememiş Soma, Ermenek, Karadon, Kozlu ve diğer maden faciaları meydana gelmiştir. Halen devletin ruhsat sahibi olduğu sahalarda bulunan kaçak ocaklarda insanlar ölmektedir. Ruhsatların devri, denetimleri daha da zorlaştıracak ve yeni iş cinayetlerinin önünü açacaktır.” denildi. AA

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