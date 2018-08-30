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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni sezonda ucuz sebze-meyve hayal: “Tarım giderleri % 100 zamlandı”

30 Ağustos 2018, Perşembe 01:39
Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, örtü altı üretimde kullanılan ipten tohuma, ilâçtan gübreye bütün girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi.

Nevzat Akcan, “Ucuz sebze, meyve hayal oldu” dedi. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, geçen sezonun Rusya krizinden dolayı hayli sıkıntılı geçtiğini anlattı, sezonun sıkıntılı kapandığını söyledi. Üreticiden tüccarına her kesimin hâlâ birtakım sıkıntılarla mücadele ettiğini aktaran Akcan, Rusya’ya ihraç edilen tarım ürünlerini, ‘kalıntı var’ diyerek Rus yetkililerin geri gönderdiğini söyledi. İhracatçıların çiftçiye bu sebeple ödeme yapamadığını kaydeden Akcan, yeni sezonda umutlu olduklarını ifade etti.

“Tarım giderleri % 100 zamlandı”

Dövizde yaşanan hareketliliğin çiftçinin ürün yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü girdiye zam olarak yansıdığından dert yanan Akcan, domates fidelerini bağlamak için 150 TL’ye satın aldığı bir çuval ipi iki gün önce 300 TL’ye aldığını söyledi. Yüzde 100 zammın yeni sezonda iç pazara olumsuz yansıyacağını söyleyen Nevzat Akcan, “Geçen sene 1 TL’ye mal ettiğimiz ürün bu sene 2 TL oldu. Maliyetin altında sattığımız zaman ne yapıyor üretici? Ertesi sene ekmiyor, üretmiyor. Tarım Bakanlığı’mızın para etmeyen ürünler için üreticiye teşvik vermesi lazım. Üretim odaklı çalışmamız lâzım” dedi.

Etiketler: antalya, örtü altı, meyve, sebze, zam, tarım
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