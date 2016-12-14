Yeniden yükselişe geçti: Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde 130 liranın üzerinde seyrediyor.

Dün 128,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişe geçerek günü 130 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün en yüksek 130,5 lirayı görmesinin ardından saat 11.05 itibarıyla 130,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 liradan, Cumhuriyet altını 872 liradan satılıyor. AA

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