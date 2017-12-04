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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yeniden yükselişe geçti: Altının gramı ne kadar oldu?

04 Aralık 2017, Pazartesi 10:34
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle günü 161,1 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.274,2 dolardan alıcı buluyor.

AA

Etiketler: altın fiyatları
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