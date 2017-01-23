Yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmanın ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, Türkiye'de yeniden 3.78 liranın üzerine, dolar karşısında yükselen euro da 4.06 liranın üzerine çıktı.

Trump, başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmanın, "korumacı ekonomi politikaları" uygulayacağı yönünde işaretler taşıması ve daha önceki konuşmalarında yaptığı "vergi indirimleri ve ekonomiye destek" vaatlerine yer vermemesi, doların küresel piyasalarda gerilemesine neden oldu.

Geçen haftayı 3.7680 liradan kapatan dolar yeni haftaya 3.75 lira düzeyinde başladıktan sonra 3.7853 liraya; Trump'ın konuşması sonrasında 1.07 doların üzerine çıkarak 3.0733'e kadar çıkan euro da 4.0616 liraya kadar yükseldi.