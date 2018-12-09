Yenileme ücretlerinden her yıl yaklaşık 20 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre; 2010 yılından itibaren yaklaşık 25 milyon kişi tarafından İstanbul içi ulaşımında İstanbulkart kullanılıyor.

Ulaşımın son derece pahalı olduğu İstanbul’da İBB, her yıl Aralık ayında İsfanbulkart’ın öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü indirimli kartlarını kullanan vatandaşlardan vizeleme (kullanım süresini uzatma) adı altında 5 TL alıyor. Vizeleme adı altında yapılan, ancak kullanılan kartın bile değiştirilmediği bu işlem özellikle KYK bursu ile geçinen öğrencileri çok zor durumda bırakıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre 4 milyon öğrenci bulunan İstanbul’da İBB kaynaklarından alınan bilgilere göre sadece öğrencilerden kaba bir hesapla bu işlemle 20 milyon lira elde etmiş oluyor. Ayrıca her yıl Aralık ayının sonuna kadar bu işlemi yapmak zorunda olan indirimli kart kullanıcıları eğer süre uzatma işlemini yani vizelemeyi yapmazlarsa kartlarını indirimli olarak kullanmaya devam edemiyor.

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