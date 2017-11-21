Yerli kömüre teşvik geliyor

Enerji Bakanı Albayrak, yerli kömürle elektrik üretiminin artması için teşvik vereceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ithal kömürle elektrik üreten tesislerin yerli kömüre geçmeleri için 2018'den itibaren teşvik uygulayacaklarını açıkladı. Yerli kömür üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını söyleyen Albayrak, yerli kömürün elektrik üretimindeki payının ise yüzde 16'ya ulaştığını belirtti. Albayrak konuşmasının devamında, "Bugün konutta ve sanayide AB ülkeleri arasında en ucuz doğalgazı Türkiye sağlıyor. Kur baskısını vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz" dedi.

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