Yerli malı kullanmak borcumuz

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomiyi canlandırmak için herkesi yerli ürün kullanmaya çağırarak, “Bu, bizim doğmamış çocuklarımıza borcumuzdur” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektörüne seslenerek özellikle tesisat inşaat malzemesi olarak yerli ürünleri tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Baran, “Kendisine bağlı onlarca alt sektörde yapılan üretim ve sağladığı istihdamla ekonomik faaliyetlerin itici gücü olan inşaat sektörünü, yerli ürünlere sahip çıkmaya davet ediyorum. Ülkemiz inşaat sektöründeki başarısını, inşaat malzemeleri ve ankastre gibi ürünler bazında da gösteriyor. Ekonomiyi canlandırmak için tedbirler açıklandığı bu dönemde, ben de proje sahiplerini yerli ürün kullanmaya çağırıyorum. Bu, bizim doğmamış çocuklarımıza borcumuzdur” dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ekonomik faaliyetlerin itici gücü olan inşaat sektörünün değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirdiğini belirterek, son yıllarda gelişen yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları ve aktivite merkezlerinin, projelerin vazgeçilmezleri olduğunu, bu değişime paralel olarak da inşaat malzemelerinde talebin ithal ürünlere kayma gösterdiğini ifade etti.

FALANCA ÜLKENİN ARMATÜRÜ, KÜVETİ...

Özellikle lüks konutlarda, armatür başta olmak üzere ithal tesisat inşaat malzemesi ile ithal ankastre ürünler kullanıldığına dikkat çeken Baran, Türkiye’nin inşaat sektöründe olduğu gibi inşaat malzemeleri sektöründe de ileri bir seviyeyi yakaladığı halde ihtiyaçların ithalat yoluyla temin edilmesinin ülke üreticisine haksızlık olduğunu kaydetti. Baran, “İnşaatlara gittiğimizde de görüyoruz, sektördeki eş, dosttan da duyuyoruz falanca ülkenin armatürü, vanası, lavabosu, küveti, jakuzisi, banyo aksesuarı filanca ülkenin elektrik düğmesi, parkesi, avizesi, şöminesi, buzdolabı, ocağı kullanılıyor. Oysa bizim ülkemizde bu ürünlerin tamamı üretilebiliyor. Hatta bazı Organize Sanayi Bölgelerimizde üretilen ürünlerin üzerine yabancı ülkenin markası işleniyor. Aynı ürünün yerlisi varken yabancısını kullanmak, yabancı ülkelerin ekonomilerine fayda sağlamak demek. Komşunun tavuğu kaz görünmesin” dedi.