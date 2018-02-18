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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yerli muz fiyatı tavan yaptı

18 Şubat 2018, Pazar 13:02
Antalya'da rekolte azlığı nedeniyle Gazipaşa muzunun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rekolte azlığı nedeniyle muzun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi.

Gazipaşa ilçesinde büyük bölümü deniz gören dağların eteklerinde bulunan muz bahçelerinde son hasat yapılıyor.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, AA muhabirine, kış aylarında yaşanan don olayları nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi. Muz ağaçlarının hava şartlarından çabuk etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitiriyoruz. Muz üretim şartları belli. Çok zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık. Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi." dedi.

Üretici İsmet Çabuk da muz fiyatının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirterek, "Muzun kilogramını 2 liranın üzerinde satamıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun 4-5 liradan tarlada ürün sattık. Allah bu sene yüzümüze güldü. Ürünlerimiz de kaliteli. Tüccarımız gelip araziden muzu alıyor. Daha sonra deposuna koyup, satışa hazırlıyor." diye konuştu.

Muz üretiminin zorlu koşullarda yapıldığını belirten Ayşe Çabuk da "Arazimiz engebeli olduğu için bu muzları sırtımızda taşıyoruz. Bu yıl emeğimizin karşılığını aldık. Bütün vatandaşlara doğal olan Gazipaşa muzunu tavsiye ediyorum." dedi.

AA

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  • Ali Tam

    19.2.2018 03:33:34

    Yerli MUZLARIMIZ. Allah'a sonsuz sükürler olsun ki Anadolunun bagrinda yetisen sebze ve meyvelerin has tadlari damagimizda ve hafizamizda naksetmistir. 70li senelerde cocukluk cagimizda meyveler mevsiminde yenirdi ve yerli muzumuzu senede bir tane yiyebilirsek cok mutlu olurduk. Portakali, mandalinasi, seftalisi, karpuzu kavunu bir baskadir Anadolunun. 70lerin sonunda Avrupa'ya gittim. Ne meyvelerin ne de o uzun iri muzlarin lezzeti bizim Anadolu meyvesinin yerini tutabiliyor. Gercekten degerini bilelim inek, at gübreleriyle biyolojik desteklenen topraklarimizin ürünlerinin misli dünyada yok. Maalesef ne olduysa Israilden alinan o zararli tohumlar ile hem gidalarimiza hem de insanlarimiza büyük tahribatlar yapilmistir.

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