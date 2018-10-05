Yerli üretim derken?

Ticaret Bakanlığı’ndan “Yerli Üretim” açıklaması yapıldı. Peki, Bakanlık hangi ürünleri yerli kabul etti, hangilerini etmedi?

Ticaret Bakanlığınca, sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmaların ürünleri için fiyat etiketlerinde “Yerli Üretim” logosu kullanılmasının zorunlu olduğu belirtilerek, ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünlerin ise bu kapsamda kabul edilmeyeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tesbit ve ilân edilen şekil, logo veya işaret” hususlarının eklendiği hatırlatıldı.

DİKKAT ÇEKMELİ

Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün Türkiye’de üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “Yerli Üretim” logosu hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu logonun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tesbitinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, “Yerli Üretim” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usûl ve esasların Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.