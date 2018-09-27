Yerli üretime rağmen Çin malı tercih ediliyor

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin kuruyemiş sektörü üzerindeki etkileri, artan kuruyemiş fiyatları, Çin’den yüksek oranda ithal edilen ay çekirdeği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Çin’den ithal edilen ay çekirdeği miktarının yerli üretime olumsuz etkileri olduğunu aktaran Hüsamettin Karaman, “Çin’de üretilen ay çekirdeği ithalatı 2018’in ilk 7 ayında oran yaklaşık 62 bin tona yaklaşarak 75 milyon dolar ile iç pazarda yer buldu. Yerli ay çekirdeğin fiyatı siyah Çin çekirdeğinin fiyatının yarısından düşük olmasına rağmen tüketici, ithal edilen Çin çekirdeğini tercih etmektedir. Ay çekirdeğinde artan gözetim fiyatı uygulaması, aynı zamanda ülkeye yasadışı yollardan giren ay çekirdeği miktarı artışını da beraberinde getirdi” diyen Karaman “Yerli ay çekirdeği üretimindeki düşüşün ve yüksek ithalat oranlarının yerli üretici üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için; iş birliği yapılmalı.” diye konuştu.

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