"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yılın 11 ayında en çok satılan marka belli oldu

04 Aralık 2018, Salı 16:41
Yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine en çok satılan marka oldu.

Yılın ocak-kasım döneminde yüzde 33,75 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine zirvedeki yerini korudu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-kasım döneminde 425 bin 478 otomobil, 117 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 543 bin 231 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daraldı.

Ocak-kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.

Yılın ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 33,2 azalarak 74 bin 303'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 13,7'ye çıkardı.

Geçen yılın 11 ayında sıralamada üçüncü olan Volkswagen, bu yıl 58 bin 483 satışla ikinciliğe yükseldi. 58 bin 212 satış yapan Fiat ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

Honda üç, Toyota iki basamak yükseldi

Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 57 bin 832 adetle dördüncü ve Hyundai 31 bin 378 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-kasım döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 30 bin 485 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 26 bin 690 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 25 bin 624 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 11 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 25 bin 240 satışla dokuzuncu oldu. Nissan 22 bin 295 satışla listede bir basamak yükselerek onuncu sıraya ulaştı.

Volvo satışlarını en çok artıran marka

Yılın ocak-kasım döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 24'ünün satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 11 ayına göre en çok artıran marka yüzde 31,6 ile Volvo oldu. Volvo, yılın ocak-kasım döneminde 4 bin 942 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 11,5'lik artışla Honda ve yüzde 7,02'lik yükselişle Mitsubishi takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan marka yüzde 52,7 ile Opel oldu. Geçen yılın 11 ayında 40 bin 113 adetlik satışa ulaşan Opel, bu yılın aynı döneminde 18 bin 986 satış yaptı. Bu markayı yüzde 47,1'lik düşüşle Citroen ve yüzde 42,9'luk azalışla Fiat izledi. 

Kasım ayında da Renault lider

Kasım ayında otomotiv pazarı yüzde 42,3 daralarak 100 bin 859'dan 58 bin 204'e geriledi.

Kasım ayında da toplam pazarda Renault 6 bin 168 adetlik satışla liderliğini korurken, Volkswagen 6 bin 143 adetle ikinci, Fiat 5 bin 977 adetle üçüncü, Toyota 5 bin 647 adetle dördüncü ve Ford 5 bin 132 adetle beşinci sırada yer aldı.

AA

Etiketler: otomotiv, sektör, renault
Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MB: Enflasyonu ekonomideki yavaşlama düşürdü

    HSK kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Zamlar 6 aylığına askıya alındı

    İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz

    Erdoğan, İstanbul adayı ile soruya böyle cevap verdi

    'Geçim derdi psikolojimin önüne geçti'

    Kalpleri yumuşatan merhamet örneği...

    Artvin ve Ardahan dışında tüm yurda yağış uyarısı

    11 ayda yüzde 34 daraldı

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    📷

    'Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi'

    Macron'dan polislere özel prim

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

    Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Genel

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.