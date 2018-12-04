Yılın 11 ayında en çok satılan marka belli oldu

Yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine en çok satılan marka oldu.

Yılın ocak-kasım döneminde yüzde 33,75 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Renault 74 bin 303 adetle yine zirvedeki yerini korudu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-kasım döneminde 425 bin 478 otomobil, 117 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 543 bin 231 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daraldı.

Ocak-kasım döneminde yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında Renault liderliği bırakmazken, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.

Yılın ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 33,2 azalarak 74 bin 303'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 13,7'ye çıkardı.

Geçen yılın 11 ayında sıralamada üçüncü olan Volkswagen, bu yıl 58 bin 483 satışla ikinciliğe yükseldi. 58 bin 212 satış yapan Fiat ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

Honda üç, Toyota iki basamak yükseldi

Bu yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 57 bin 832 adetle dördüncü ve Hyundai 31 bin 378 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-kasım döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 30 bin 485 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 26 bin 690 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 25 bin 624 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 11 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 25 bin 240 satışla dokuzuncu oldu. Nissan 22 bin 295 satışla listede bir basamak yükselerek onuncu sıraya ulaştı.

Volvo satışlarını en çok artıran marka

Yılın ocak-kasım döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 24'ünün satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 11 ayına göre en çok artıran marka yüzde 31,6 ile Volvo oldu. Volvo, yılın ocak-kasım döneminde 4 bin 942 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 11,5'lik artışla Honda ve yüzde 7,02'lik yükselişle Mitsubishi takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan marka yüzde 52,7 ile Opel oldu. Geçen yılın 11 ayında 40 bin 113 adetlik satışa ulaşan Opel, bu yılın aynı döneminde 18 bin 986 satış yaptı. Bu markayı yüzde 47,1'lik düşüşle Citroen ve yüzde 42,9'luk azalışla Fiat izledi.

Kasım ayında da Renault lider

Kasım ayında otomotiv pazarı yüzde 42,3 daralarak 100 bin 859'dan 58 bin 204'e geriledi.

Kasım ayında da toplam pazarda Renault 6 bin 168 adetlik satışla liderliğini korurken, Volkswagen 6 bin 143 adetle ikinci, Fiat 5 bin 977 adetle üçüncü, Toyota 5 bin 647 adetle dördüncü ve Ford 5 bin 132 adetle beşinci sırada yer aldı.