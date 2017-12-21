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Yılın en çok kazandıran mesleği belli oldu

21 Aralık 2017, Perşembe 12:40
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 2017 yılında en çok kazandıran mesleğin günlük 500 euro'yu aşan kazançlarıyla 'oto göçük ustaları' olduğunu açıkladı.

​TOBFED'den yapılan yazılı açıklamada, milyonlarca işsizin olduğu Türkiye'de oto göçük işlerini yapan ve günlük 500 euro kazanç elde edenler, Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden gelip Türkiye'de çalışan ustalar oldu.

İstanbul'u ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı sonrasında 200 bine yakın araç hasar görmüş, Türkiye'de yeterli sayıda usta bulunamadığı için yurtdışından ithal ustalar sigorta firmaları tarafından Türkiye'ye getirilmişti.

'ÜLKE OLARAK SINIFTA KALDIK, PORTEKİZLİ USTALAR EKMEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALDI'

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı. İşsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insanları bulamıyoruz; meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR'dan ve Çalışma Bakanlığımızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak ve yabancı ustaları evlerine göndermek istiyoruz" dedi.

'ACEMİ USTALAR YÜZÜNDEN İKİNCİ KEZ MAĞDURİYET YAŞANDI'

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolu nedeniyle araçları hasar gören onbinlerce mağdurun acemi ustalar yüzünden ikinci kez mağdur edildiğine işaret etti ve ekledi:

"Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikayet aldık. Bu durum Tüketici Kanun'na göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler."

DHA

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