“Yılın Otomotiv Şirketi” Oyak Renault

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, Türkiye’nin en eski öğrenci kulübü olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün kariyer faaliyeti “Management Study with Executives (MSE) 2018” kapsamında organize edilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi. Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri her yıl “Management Study with Executives” (MSE) iş dünyası, yöneticilik ve liderlik konferansı dahilinde, üyeler ve mezunlar arasında yapılan anketler sonucunda belirleniyor.

Hem birey hem de kurum özelinde 16 farklı kategoride yapılan ve halka açık düzenlenen anket sonucunda Oyak Renault, “Yılın Otomotiv Şirketi” kategorisinde birinci oldu. Ekonomi Servisi

