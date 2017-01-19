Yine, yeniden yükselişe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı. DHA

Okunma Sayısı: 385

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.