Yine, yeniden yükselişe geçti!

19 Ocak 2017, Perşembe 09:57
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.
Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı.
DHA
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