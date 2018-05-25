Yine yükselişle başladı: Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 199,5 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün, dolar kurundaki yükseliş eğiliminin etkisiyle 201,6 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 197,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 199,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 329 lira, Cumhuriyet altını da 1.341 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,9'luk yükseliş sonrasında bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.302,7 dolar seviyesinde dengelendi. AA

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