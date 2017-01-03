"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Yoksulluk sınırı 5066, açlık sınırı 1602, asgari ücret ise 1404 lira!

03 Ocak 2017, Salı 15:57
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) yüzde 8.53 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yevmiyeli çalışanlarda yüzde 9.35 olarak gerçekleştiğini, bu oranlara göre açlık sınırındaki yıllık artışın 78 lira artarak 1602 lira, yoksulluk sınırındaki artışın da yıllık 246 lira artarak 5066 lira olduğunu açıkladı.

BİSAM tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Aralık 2016 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 8.53 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 9.35, düzenli ücretlilerde yüzde 8.99 olarak gerçekleşti. Enflasyondan en az etkilenenler yüzde 8.25 ile temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz geliri olanlar olarak belirlendi. Resmi olarak yüzde 1.64 olan Aralık ayı enflasyonu ise en çok yüzde 1.80’lik artış ile kendi hesabına çalışanları vurdu. 

"Enflasyon yoksulu daha fazla vurdu"

BİSAM tarafından farklı gruplara göre enflasyon verileri TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre AKP hükümetleri döneminde enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;

Aralık 2003-Aralık 2016 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 181 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 199, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar için yüzde 208, emeklilerde yüzde 204, nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde 208 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 194 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu.

"Gizli yoksullaşma en yoksulları vurdu"

BİSAM tarafından Aralık 2003-Aralık 2016 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı grupların enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.

Buna göre son 13 yıllık dönemde (Aralık 2003-Aralık 2016) gizli yoksullaşmayı en yoğun yaşayanlar;

- işteki duruma göre yüzde 11.05 ile “Yevmiyeliler”,

- mesleğe göre yüzde 9.67 ile “Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar”,

- temel gelir kaynağına göre yüzde 10.01 ile “Diğer Transferlerle Geçinenler”,

- gelir gruplarına göre yüzde 9.6 ile “En Yoksul Yüzde 20”’lik gelir grubunda yer alanlar oldu. 

Yıllık enflasyon ekmekte yüzde 8.4, kirada yüzde 10.4, belediye otobüs ücretinde yüzde 10.6, koyun etinde yüzde 13.6, yumurtada yüzde 30.3, tavuk etinde yüzde 19 oldu.

13 yılda peynirde alım gücü yüzde 40 düştü

BİSAM, TÜİK Madde Fiyatları üzerinden son 13 yıldaki fiyat hareketlerini de inceledi. Buna göre teknolojik ürünlerde alım gücü artarken, barınma, beslenme gibi temel harcama kalemlerinde alım gücü enflasyon karşısında önemli oranda azaldı. Seçili ürünler bazında en ciddi kayıplar yüzde 43 ile yumurta, yüzde 40 ile beyaz peynir, yüzde 33 ile zeytinyağı, yüzde 25 ile kiralar, yüzde 22 ile dana eti, yüzde 17 ile ekmekte yaşandı. Buna karşın beyaz eşya, elektronik vb. gibi teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları düşen ürünlerde alım gücü arttı. 

Fotoğraf makinesinde alım gücü yaklaşık olarak 3 kat, bilgisayarda 2 kat artış gösterdi. Uçak biletinde alım gücündeki artış yüzde 59 olarak gerçekleşti. Süt için alım gücü yüzde 36 oranında arttı.

Açlık ve yoksulluk sınırı arttı

BİSAM’ın dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı üzerinden hesapladığı Açlık Sınırı 1602, yoksulluk sınırı 5066 lira olarak gerçekleşti. 2015 yılının Aralık ayında Açlık Sınırı 1525, Yoksulluk Sınırı 4820 lira tutarındaydı. Buna göre açlık sınırındaki yıllık artış 78 lira, yoksulluk sınırındaki yıllık artış 246 lira oldu.

Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden oluyor. 

"İstatistikte emek örgütlerinin katılımı-denetimi"

BİSAM açıklamasında, "Bu nedenle;

- Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır,

- Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır,

- Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda, sendikalarında onayının alınması sağlamalıdır,

- İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır,

- Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır,

- Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir"

denildi.

Yeni asgari ücret açıklandı: Yoksulluk sınırının çok gerisinde kaldı!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/yeni-asgari-ucret-aciklandi-yoksulluk-sinirinin-cok-gerisinde-kaldi_419619

 

Çalışanların üçte biri asgari ücret ve altı gelire sahip

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/calisanlarin-ucte-biri-asgari-ucret-ve-alti-gelire-sahip_408502

Asgari ücret hiçbir şekilde yetmiyor!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-hicbir-sekilde-yetmiyor-yoksulluk-siniri-4-bin-500-liraya-yaklasti_405065

DHA

Etiketler: asgari ücret, yoksulluk sınırı
Okunma Sayısı: 788
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)

    OHAL çelişkileri

    Müslüman karşıtı propagandalar çok güçlü

    Nefret dili şiddete meyilli nesiller oluşturur

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit

    Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin 4 gözaltı

    Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na Fethullah Gülen yanıtı

    Mescid-i Aksa’da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

    "Türkiye teröre teslim oldu'' demek...

    Bakan Işık ''milli helikopter''in uçacağı tarihi açıkladı

    MHP'de şok istifa!

    Türkiye, İncirlik'i sorguluyor

    MHP'li Halaçoğlu: Kim onay verirse milleti sevmiyor demektir

    ABD'den Türkiye ve El Bab açıklaması

    Trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

    Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor

    Ortaköy saldırganının kimliği belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL çelişkileri
    Genel

    Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)
    Faruk ÇAKIR

    Bin adım sonrası
    Genel

    Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!
    Genel

    Türkiye Kamu-Sen: OHAL amacının dışına çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İnadına yaşayın” diyorsunuz, ama...
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir imamın terörü önleme tedbiri!
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki büyük fâcia: Sarıkamış ve Altı Ok
    Ali Rıza AYDIN

    Endişeli bir sabahım!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.