Yoksulluk sınırı bir yılda 592 TL arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı araştırması'na göre Mart ayına ilişkin ’yoksulluk sınırı’ geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 592 TL artış gösterdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Mart ayına ilişkin ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” bin 662 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 5 bin 415 TL’ye yükseldi.

Böylelikle açlık sınırı geçtiğimiz yıl Mart ayına göre 182 TL artış gösterirken, yoksulluk sınırında da 592 TL artış yaşanmış oldu.

ALIM GÜCÜ GERİLİYOR

Öte yandan asgari ücret 2018 başından itibaren aylık net bin 603 TL olarak uygulanırken, geçtiğimiz yıl sonunda bin 989 TL olan bir kişinin yaşama maliyeti bu ay 2 bin 55 TL oldu.

Raporda, “Gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark fiyat artışlarıyla giderek açılmakta ve asgari ücretin satın alma gücü gerilemektedir” uyarısında bulunuldu.