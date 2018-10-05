"Yönetim önce bin 500 ruhsatsız fırını kapatsın"

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, "4 yıldır zam yapmıyoruz. Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım. İsteyen alır istemeyen almaz. Satılmazsa kapatır giderim" dedi.

Bayrampaşa'da 16 yıldır fırıncılık yapan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılan zam iptallerine tepki gösterdi.

Bir ekmeğin maliyetinde 30 kalem olduğunu belirten Kolivar, "Günlük 3 bin ekmek yapan bu fırında ekmek maliyet farkı 40 bin TL. 4 yıldır zam yapmıyoruz. Doğalgaza, elektiriğe zam gelmiş. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Ben ekmeği 2 liraya mal edip, 1 liraya vatandaşa yedirmeye mecbur değilim. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Burada 11 çalışanım var. Onların parası benim cebimden çıkıyor" diye konuştu.

Günlük 3 bin adet ekmeğin ayda 118 bin 90 TL'ye mal olduğunu belirten Kolivar, "Yönetim önce bin 500 tane ruhsatsız fırını kapatsın, sanayi bölgesinde olması gereken ama şehrin içinde olan fırınları yani kombineleri hizaya getirsin, halk ekmeği kapatsın.O zaman benim fırınımdaki kapasite 2 katı artacak. O zaman gerekirse ilçemdeki durumu kötü olduğu tespit edilen vatandaşlara ücretsiz etmek bile satarım" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Seda Önceler'e konuşan Cihan Kolivar, şöyle devam etti:

— Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım. İsteyen alır istemeyen almaz. Satılmazsa kapatır giderim. Fırıncıların hepsi çok zor durumda. Kimse bizim üzerimize gelmesin artık. Bizim aile hayatımız bitmiş, özel hayatımız bitmiş. Tatilimiz yok, gecemiz gündüzümüz yok. Patlamak üzereyiz. Dün gece Vali emir verdi diye zabıtalar gezmiş denetleme yapmış. Beni Vali bağlamıyor. Vali benim ortağım olur, bir kamyon un yollar, maya yollar, işçilerin ücretini öder ben o zaman valiliği dinlerim.