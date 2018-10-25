Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.

Antalya Expo Center’da açılan 9. YÖREX’e KKTC ve 72 ilden 485 kurum ve firma katılıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX’te 81 milyonun sahip olduğu zenginliklerin, her ilin, ilçenin yöresel lezzetlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiğini söyledi. YÖREX’in coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünya ile buluşmasını sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın, bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. Fransa, İtalya bir peyniri markalaştırıyor, dünyaya satıyor. Bizim her ilimizde, ilçemizde farklı peynirler var ama kimse bilmiyor. Markalaştıramamışız.” diye konuştu.

Odalar ve borsalar aracılığıyla 150’nin üzerinde ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyele bakıldığında bu sayının yeterli olmadığını vurguladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yöresel ürünlerin paketlenmesinden pazarlanmasına, markalaşmasına, ihracatına kadar çok büyük mesafe alınmasında YÖREX’in büyük katkısının olduğunun altını çizdi. Fuar, 28 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

Antalya - Müşerref Aksoy