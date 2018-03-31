Yüksek enflasyon yıl boyunca sürecek

MÜSİAD’ın yayınladığı Satınalma Müdürleri Endeksi’ne (SAMEKS) göre, enflasyondaki yüksek seyir 2018 yılı boyunca sürecek.

MÜSİAD yayınladığı Satınalma Müdürleri Endeksi’ne (SAMEKS) göre, enflasyondaki yüksek seyrin 2018 yılı boyunca devam edeceği tahmininde bulundu.

SAMEKS raporundaki ‘enflasyon’ değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:

“Enflasyon: 2018 yılı Şubat ayına ilişkin tüketici fiyatları, piyasa beklentilere yakın bir şekilde, aylık bazda 0,73 yıllık bazda ise 10,26 puan arttı. Böylece, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş olmasına karşın, yıllık enflasyonda Aralık 2017 döneminde başlayan düşüş eğilimi, Şubat ayında da devam etti.

Yurt içi üretici fiyatlarında ise önceki aya göre % 2,86, önceki yıla göre % 13,71 artış gerçekleşti. Ocak ayında yıllık bazda gerileyen yurtiçi üretici fiyatlarının, Şubat ayında yeniden artışa geçmesinin, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarını yukarı yönde baskı altında tutacağı tahmin ediliyor.

Aralık 2017’de TÜFE’deki 12 ana harcama grubundan aylık bazda yalnızca 1 grupta azalış gerçekleşiyor. Buna göre, “Giyim ve Ayakkabı” grubunda aylık bazda % 4,09 oranında azalış gerçekleşirken, bu düşüşün mevsimsel etkilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor” denildi.

İç tüketim tetikliyor

“İlâç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru, değerinin 2,1166 TL’den 2,3421 TL’ye çekilmesiyle, 20 Şubat tarihi itibariyle ilâç fiyatları % 10,65 oranında artış kaydetti. Bu durum enflasyon oranlarına da olumsuz yansıdı ve böylece “Sağlık” gurubu % 2,24’le aylık bazda en fazla artış kaydeden grup oldu” denilerek şunlar ifade edildi:

“% 23’le enflasyon sepetinde en fazla yoğunluğu olan “Gıda” grubunun aylık bazda % 2,24 oranında artış kaydetmesi, aylık bazda enflasyonun beklentileri aşmasında etkili oldu. Gıda grubunun yıllık bazda % 10,27 oranında artış kaydetmesi, yıllık tüketici fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlayan etmenlerin başında yer aldı.

Şubat ayında petrol fiyatlarının küresel ölçekte güçlenme eğilimini sürdürmesine ek olarak TL’de gözlenen % 1,6 oranındaki değer kaybı, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine neden olmaktadır. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki artış da tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde bir miktar gerilemeyle tek haneli rakamları test etse de, iç tüketimdeki canlanmanın tetiklediği enflasyondaki yüksek seyrin 2018 yılı boyunca süreceği tahmin ediliyor.”

İstanbul - Said Temur