Yükseliş ve yeni rekorlar devam ediyor: Altın, Dolar ve Euro'da son durum?

Altının gram fiyatı, son 15 gündür etkili olan yükseliş eğilimini devam ettirerek 137 liranın üzerini test etti.

Altının gram fiyatı, önceki gün açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) tutanaklarının ardından, son 15 gündür etkili olan yükselişini hızlandırdı ve 137 liranın üzerini test etti.

Dolar kurunun dün 3,6396 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması ve altının ons fiyatındaki yüzde 1,5'lik artış, gram altının 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 137,5 lirayı görmesine neden oldu.

Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın 136,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 225, Cumhuriyet altını 915 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise özellikle küresel ekonomideki belirsizliklerin güveni liman olan altına talebi artırmasıyla dün 5 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.185 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.175 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,62 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6396'ya kadar yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,56 primle 3,5924'ten tamamladı.

Bugüne dolar endeksindeki yükselişe paralel artışla başlayan dolar/TL, 3,6251 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,85 yükselişle 3,6226'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,8330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,58 primle 4,4860'tan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,5950 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 3,6400 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Euro'dan tarihi rekor!

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak lirada zayıflama sürüyor. Küresel piyasalardaki kâr satışlarına karşın dolar ve euro lire karşısında yeni rekor düzeylere tırmanıyor.

OHAL'in uzatılması ve artan terör saldırılarının etkisiyle 3.6401 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu test eden dolar, haftanın son işlem gününe 3.62 liranın üzerinde başladı.

Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, sabah ilk işlemlerde 3.8345 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.