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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yükselişe geçen Euro ve Dolar'da son durum?

08 Kasım 2017, Çarşamba 09:00
ABD ile vize gerginliğinde gelişmeler ve jeopolitik risklerle yükselen dolar yeniden 3.88 lirayı, euro da 4.50 lirayı aştı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimlerini yakında yürürlüğe sokarak para birimini güçlendireceğine ilişkin beklentilerle dolar güçlenirken, jepolitik riskler ve ABD ile vize sorunu konusunda karşılıklı açıklamaların etkisiyle, lira gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor.

Merkez Bankası'nın TL likiditesini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile dün 3.83 - 3.85 lira aralığında hareket eden dolar, günün ilk işlemlerinde 3.8870 liraya kadar yükseldikten sonra 3.87 - 3.88 lira aralığına, dolardaki artışın etkisiyle 4.5094 lirayı gören euro da sonraki işlemlerde 4.49 - 4.50 lira aralığına döndü.

DHA

Etiketler: dolar, euro, abd
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