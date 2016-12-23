Yunanistan'da emeklilerin çilesi bitmiyor

​Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın açıkladığı emeklilere yılbaşı ikramiyesi yeni yıl öncesi kimilerini sevindirse de yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede gelirleri önemli oranda azalan emeklilerin sıkıntılarına çare olmaktan uzak kaldı.

Çipras'ın sosyal müjde paketine göre toplam 617 milyon avro değerinde, 850 avro altında maaş alan 1,6 milyon emekliye dağıtılacak ikramiye için dün emekliler bankalarda kuyruk oluşturdu. Ancak, 2010-2015 yılları arasında toplam 12 kez maaş kesintileriyle karşılaşarak, gelirleri yüzde 20 ila yüzde 50 arasında eriyen emekliler için ikramiyeler tatmin edici olmaktan uzak kaldı.

Yunanistan'da 2013 yılı istatistiklerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 25'i en az bir emeklilik maaşından faydalanırken, ülke Avrupa ülkelerine kıyasla GSYH'sına oranla en fazla emeklilik ödeneği ayıran ülke konumunda.

İşsizliğin yüzde 23'ün üzerinde olduğu, genç işsizliğinin ise neredeyse yüzde 47'ye ulaştığı ülkede, birçok ailenin geçim kaynağı emeklilik maaşlarına dayanıyor.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ise yeni emekli olacaklar için iç açıcı bir manzara oluşturmuyor. Buna göre 2017'de emekli olacak biri bu yıl emekli olan birinden maaş düzeyine göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda daha az kazanç sahibi olacak. Ayrıca, sosyal dayanışma gelirleri ise yarı yarıya azalacak.Kreditörlerden sert tepki

Çipras'ın emekli ikramiyesi müjdesi ise üçüncü kurtarma paketi programında olan ülkenin kreditörleri tarafından hoş karşılanmadı.

Almanya'nın, Yunanistan'ın program dışında hareket ettiği tepkisi üzerine, anlaşmaya varılan kısa vadeli borç hafifletme askıya alındı. Fransa gibi bazı ülkeler Yunanistan'a destek verse de sorun henüz aşılabilmiş değil.