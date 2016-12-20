Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 5.04 arttı

Türk ihraç mallarının üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2016 yılı Kasım ayında ölçülen dört kalemde de arttı.

YD-ÜFE, Kasım 2016’da bir önceki aya göre yüzde 5.04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11.90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.06 artış gösterdi.

YD-ÜFE, Kasım 2016’da bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10.25 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 8.41 ile ana metaller, yüzde 6.51 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Kasım ayında en fazla aylık artış ara mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında görüldü.