Yüzde 10 indirim piyasaya çare olmadı

Enflasyonla topyekun mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 10 indirim kampanyaları piyasayı canlandırmaya yetmedi.’’ dedi.

Enflasyonla topyekun mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla topyekun mücadele için ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyaları piyasayı canlandırmaya yetmedi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıklamasına göre bazı fırsatçıların ürünlere yüzde 200-300 arasında aşırı zam yaptığı ortaya çıktı. Maliyetleri bahane ederek fahiş oranda zam yapanlar, şimdi yüzde 10 indirim adı altında enflasyonla mücadele kampanyasını adeta sezon indirimine çevirip yapıyorlar. Yüzde 100, hatta yüzde 300’lere varan zam yapıp sadece belirli ürünlerde yüzde 10 indirime gidilmesi inandırıcı değil. Çünkü vatandaşlar artık bu indirimlere itibar etmiyor. İndirimler vatandaşın cebini rahatlatacak ölçüde değil” dedi.

‘Yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar’

Enflasyonla mücadele kampanyasının vatandaşa değil büyük firmalara yaradığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar kuru 7.21 ile tarihi rekor kırdığı dönemde fiyatları katlayarak artıran firmalar, şimdi dolar 5.70’in altında iken yalnızca yüzde 10’luk indirimle göz boyuyor. İstisnasız tüm ürünlere zam yapılırken, indirim kampanyaları yalnızca belli başlı ürünlerde uygulanıyor. Enflasyonla topyekun mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar. Bu fırsatçılar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor. Sırf müşteri çekmek için enflasyonla mücadele kampanyasını kullanmak adil bir davranış değil. Serbest piyasa ortamı var diye kimse kafasına göre hareket etmemeli. Ülkemizin ekonomik darboğazdan geçtiği bir dönemde herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmalı. Çünkü her şey kar ve para kazanmak değildir” şeklinde konuştu.

“Vatandaş alışveriş yapmaktan çekiniyor”

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Palandöken, “Maliyetleri bahane ederek zam yapanlar döviz düşüşe geçince indirim yapmasını da iyi bilmelidirler. Üç beş üründe yüzde 10 indirim var diye reklam yaparak müşteri çekmeye çalışmasınlar. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için yalnızca belli kalemdeki ürünlere değil tüm ürünlere vatandaşı rahatlatacak oranlarda indirim yapılmalı. Zaten vatandaşlarımız artık indirim kampanyalarına itibar etmiyor. Vatandaş neye elini atsa zamla karşı karşıya kaldığı için artık alışveriş yapmaktan çekiniyor. Yapılan alışverişler zaruri ihtiyaçlardan başka bir şey değil. Piyasaya yeniden güven gelmesi için indirimler daha ciddi ve inandırıcı olmalı. İndirimler ne kadar cazip olursa piyasalar o kadar canlanır” diye konuştu.

Recep Gören - Ankara