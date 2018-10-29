"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yüzde 10 indirim piyasaya çare olmadı

29 Ekim 2018, Pazartesi 21:14
Enflasyonla topyekun mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 10 indirim kampanyaları piyasayı canlandırmaya yetmedi.’’ dedi.

Enflasyonla topyekun mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla topyekun mücadele için ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyaları piyasayı canlandırmaya yetmedi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıklamasına göre bazı fırsatçıların ürünlere yüzde 200-300 arasında aşırı zam yaptığı ortaya çıktı. Maliyetleri bahane ederek fahiş oranda zam yapanlar, şimdi yüzde 10 indirim adı altında enflasyonla mücadele kampanyasını adeta sezon indirimine çevirip yapıyorlar. Yüzde 100, hatta yüzde 300’lere varan zam yapıp sadece belirli ürünlerde yüzde 10 indirime gidilmesi inandırıcı değil. Çünkü vatandaşlar artık bu indirimlere itibar etmiyor. İndirimler vatandaşın cebini rahatlatacak ölçüde değil” dedi.

‘Yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar’

Enflasyonla mücadele kampanyasının vatandaşa değil büyük firmalara yaradığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar kuru 7.21 ile tarihi rekor kırdığı dönemde fiyatları katlayarak artıran firmalar, şimdi dolar 5.70’in altında iken yalnızca yüzde 10’luk indirimle göz boyuyor. İstisnasız tüm ürünlere zam yapılırken, indirim kampanyaları yalnızca belli başlı ürünlerde uygulanıyor. Enflasyonla topyekun mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar. Bu fırsatçılar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor. Sırf müşteri çekmek için enflasyonla mücadele kampanyasını kullanmak adil bir davranış değil. Serbest piyasa ortamı var diye kimse kafasına göre hareket etmemeli. Ülkemizin ekonomik darboğazdan geçtiği bir dönemde herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmalı. Çünkü her şey kar ve para kazanmak değildir” şeklinde konuştu.

“Vatandaş alışveriş yapmaktan çekiniyor”

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Palandöken, “Maliyetleri bahane ederek zam yapanlar döviz düşüşe geçince indirim yapmasını da iyi bilmelidirler. Üç beş üründe yüzde 10 indirim var diye reklam yaparak müşteri çekmeye çalışmasınlar. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için yalnızca belli kalemdeki ürünlere değil tüm ürünlere vatandaşı rahatlatacak oranlarda indirim yapılmalı. Zaten vatandaşlarımız artık indirim kampanyalarına itibar etmiyor. Vatandaş neye elini atsa zamla karşı karşıya kaldığı için artık alışveriş yapmaktan çekiniyor. Yapılan alışverişler zaruri ihtiyaçlardan başka bir şey değil. Piyasaya yeniden güven gelmesi için indirimler daha ciddi ve inandırıcı olmalı. İndirimler ne kadar cazip olursa piyasalar o kadar canlanır” diye konuştu.

Recep  Gören - Ankara 

Etiketler: tesk, palandöken, enflasyon
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 10 indirim piyasaya çare olmadı

    Yeni havalimanının adı 'İstanbul' oldu

    106 yıl önce batmıştı: Yeni Titanik'in ilk seferi New York'a

    Trump'tan 'Ordumuz sizi bekliyor' tehdidi

    Rusya'dan Avrupa'ya füze uyarısı
    📷

    150 yıllık geçmişe sahip Kızılay müze oluyor

    'ABD Koalisyon güçleri beyaz fosfor kullandı'

    İsrail Gazze'de kan dökmeye devam ediyor

    Yeni havalimanının adı belli oldu

    Bingöl ve Şanlıurfa'da teröristler etkisiz hale getirildi

    'Türkiye kaseti kamuoyuna sunabilir ve kıyamet kopar'

    Tunus'ta canlı bomba saldırısı

    ABD'de yine silahlı saldırı: 7 yaralı

    Bahçeli: Melih Gökçek MHP'ye şeref kazandırır

    Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

    Yeni havalimanı kafalarda soru işaretiyle açılıyor

    Gazeteciler Suudi konsolosluğunun önünden ayrılmıyor

    Merkel, parti başkanlığına yeniden aday olmayacak

    "Kaşıkçı cinayetini tüm dünya merak ediyor, gerçekler ortaya çıksın"

    Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Donarak şehit olmak
    Genel

    Kadın üsteğmen, çalınan sorulara bakarak subay olduğunu itiraf etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda vesvese namazı bozar mı?
    Genel

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet ve meşverettir
    Genel

    'Türkiye kaseti kamuoyuna sunabilir ve kıyamet kopar'
    Genel

    Yeni havalimanı kafalarda soru işaretiyle açılıyor
    Mert Gönenli

    Çağdışı andımız
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sırat-ı müstakîm” ve duâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.