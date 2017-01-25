Yüzde 20 azaltılacak

İstanbul'da bu gece beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) seferleri, gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirdi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, " 26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Yeşilköy Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " denildi. Öte yandan Kurtköy Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi. DHA

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