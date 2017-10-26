Yüzde 4 büyüme yetmez

Gençler arasında işsizliğin son bir yılda çok yüksek düzeylere ulaştığını belirten Prof. Seyfettin Gürsel, “Bu bir saatli bomba. Yüzde 4 civarı büyüme bu bombanın saatini durdurmaya yetmez” dedi.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ekonomi yönetiminin büyüme hedeflerini gerçekleştirebileceğini ancak enflasyonda durumun öngürülenden farklı olacağını söyledi. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Gürsel, “Hükümet üç yıl içinde adım adım yüzde 5’e düşürüleceğini söylüyor. Buna inanan kimse kalmadığı gibi ekonomi yönetiminin de inandığını hiç sanmıyorum” diyen Gürsel’e göre hükümetin en çok başını ağrıtacak konular yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik olacak.’’ dedi.

‘’Bu büyüme bombanın saatini durdurmaya yetmez’’

Büyük bir iç ya da dış şok olmadığı sürece ekonomik kriz beklemediğini belirten Gürsel, ‘’GSYH artışlarının da daha düşük kalmasını bekliyorum. Türkiye ekonomisinin düşük verimlilik artışı, ileri teknoloji yetersizliği gibi yapısal zaafları var. Üstüne bir de demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşması sonucu Batı Avrupa ile yaşadığı sorunlar eklendi. Doğrudan yabancı sermaye girişleri düşüşte. Mali disiplinde ipin ucunu kaçırmamak için kamu harcamalarında frene basılıyor. Konut kesiminde ciddi stok birikimi oluştu. Başlamış inşaatlar zorunlu olarak devam ediyor ama konutçular yeni projelere girmekten kaçınıyorlar. Bu koşullarda önümüzdeki yıllarda büyümenin yüzde 5’in altında kalmasını bekliyorum. Yüzde 4 civarı bir büyüme şaşırtıcı olmaz. Bir bakıma düşük sayılmaz. Ancak sorun işsizlikte. Güçlü işgücü artışları bağlamında bu düzeyde bir büyüme ile işsizlikte öngörülen ılımlı azalmanın dahi gerçekleşmesi mümkün olmaz. Özellikle gençler arasında işsizlik son bir yılda çok yüksek düzeylere ulaştı. Bu bir saatli bomba. Yüzde 4 civarı büyüme bu bombanın saatini durdurmaya yetmez.

Enflasyonun % 7’ye düşmesi imkansız

Programda halen yüzde 11’in üzerinde seyreden TÜFE oranının bu yıl sonunda yüzde 9,5’e gerilemesinin beklendiğini söyleyen Gürsel, ‘’Kasımdan itibaren baz etkisiyle yıllık enflasyonda düşüş mümkün. Ama ne kadar? Sanırım yüzde 10 civarına geriler. Önemli olan sonrası. Hükümet üç yıl içinde adım adım yüzde 5’e düşürüleceğini söylüyor. Buna inanan kimse kalmadığı gibi ekonomi yönetiminin de inandığını hiç sanmıyorum. Ama yıllık enflasyon hedefleri Merkez Bankası ile beraber yüzde 5 olarak saptanmış durumda. Öngörülen enflasyonda resmi enflasyon hedefi ile uyumlu olmak zorunda. Bana sorarsanız enflasyonun alıp başını gitmesi yüksek faizlerle engellenir. Aksi çok daha pahalıya mal olur. Ama bırakın yüzde 5’i enflasyonun yüzde 7’ye bile düşmesi bu koşullarda olanaksız. Seçim yılına en iyi ihtimalle yüzde 9 civarında bir enflasyonla ve yüksek faizlerle girilir.’’ diye konuştu.