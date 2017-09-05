Yüzde 92,4 değer kaybetti

Özbekistan somu, dalgalı kura geçiş kararı sonrası dolar karşısında yüzde 92,40 değer kaybetti.

Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankasınca alınan kararla, ülkede dalgalı kur sistemine geçildi ve Özbekistan somu, dolar karşısında yüzde 92,40, avro karşısında da yüzde 94,20 değer kaybetti.

Merkez Bankası açıklamasında, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 2 Eylül'de imzalanan döviz piyasasının serbestleştirilmesine ilişkin kararname doğrultusunda, Merkez Bankası'nın piyasa mekanizmasına dayalı dalgalı kura geçilmesi yönünde karar aldığı bildirildi. Kararla, daha önce 4210 somdan işlem gören dolar 8100 som, 4966 somdan işlem gören avro ise 9645 somdan işlem görmeye başladı.

"2003-2017 yıllarında döviz kurunu belirleyen etkenlerin analizi, ayrıca bankalar tarafından ithalatçı şirketlere uygulanan döviz kuru dikkate alınarak, günümüzde dengeli döviz kurunun bir dolar için 8000-8150 som olduğu" belirtilen açıklamada, bundan dolayı döviz kurunun 5 Eylül itibarıyla bir dolar için 8100 som olarak belirlendiği kaydedildi.

Ülkedeki bankalar ve karaborsada satılan döviz kurları belirgin ölçüde farklılık gösterirken, kara borsada bir dolar 7800 somdan satılıyordu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından hafta sonu imzalanan döviz piyasasının serbestleştirilmesine ilişkin kararnameyle, ticari bankalarda 5 Eylül itibarıyla özel ve tüzel şahıslara sınırsız miktarda döviz alım-satımı yapma hakkı tanınırken, ayrıca döviz kurunun belirlenmesinde piyasa mekanizmalarının kullanılması kararlaştırılmıştı.