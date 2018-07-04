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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Zam-enflasyon-borç sarmalı

04 Temmuz 2018, Çarşamba 23:35
Haziran ayında zirve yapan enflasyon için talep yönlü etkilere de dikkat çeken TCMB, “Enflasyondaki artış alt gruplar geneline yayıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası, Haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2.61 arttığını ve yıllık enflasyonun 3.24 puan yükselerek yüzde 15.39’a çıktığını hatırlatarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerinin kayda değer bir biçimde yükseldiğini bildirdi. Enf- lasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirten TCMB,  “Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan gelmiştir. Bu dönemde enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyir sürmüştür. Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir. Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele yayılan artışlar izlenmiştir. Bu gelişmede maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü etkiler de hissedilmiştir. Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir biçimde yükselmiştir.” denildi. 

JP Morgan, enflasyon beklentisini yükseltti

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Dünya gazetesinin aktardığına göre, haziran ayında enflasyonun beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesini değerlendiren JP Morgan, fiyatlama davranışlarındaki değişikliğin kendi yerini yıl sonu için enflasyon tahminini revize etmeye zorladığını bildirdi. P Morgan, “Haziran ayında fiyat artışlarının bir kısmı geçici arz eksikliğinden kaynaklansa ve büyük olasılıkla bunda geri dönüş yaşanacak olsa da, haziran verisi fiyatlama davranışlarında kötüleşmeyi gösterdi. Bu bizi yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 11.8’den 13.3’e revize etmeye zorluyor” ifadelerini kullandı.

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Dolar/TL, 4.70’i aştı

Dolar/TL önceki gün sabah saatlerinde 4.62 seviyesinde hareket ederken saat açıklanan enflasyon verisi sonrası sert yukarı yönlü bir hareket yaparak 4.69 seviyesine yaklaştı. Diğer gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kazanırken TL’nin kaybı yüzde 1’i aştı. Dolar kuru dün erken saatlerde 4.67-4.68 bandında hareket etmesi sonrasında yükselişini hızlandırarak 4.70 seviyesini aştı. Önceki gün yüzde 1’in üzerinde artışla 5.44’e yükselen euro da dün 5.49’u aştı. (DHA)

Ekmeğe zam geliyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, ekmeğe zam geleceğini duyurdu. Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alım fiyatının 1050 lira olarak açıkladığını söyleyerek, “Bir de satım fiyatı olarak 1120 lira gibi bir rakam koydu. 1120 lira yüzde 7’lik bir artışa denk geliyor. 1050 lira da önceki seneye göre yüzde 12’lik bir artış eder” dedi. “Yani TMO toplam yüzde 19’luk bir makas belirledi. Dolayısıyla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz 1000 liralardaydı” diyen Ulusoy, “Buğdaydaki kalite kaybını da hesaba katarsak un fiyatına yüzde 10-15 bandında zam gelir. O da zaten şu an enflasyon oranıyla aynı seviyede. Olağan dışı bir durum değil. Bizde unun çuvalına 10 lira zam gelse, bunun ekmeğe yüzde 30 oranında etki ettiğini düşünürsek, 15 kuruş gibi bir fiyat artışı olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: zam, enflasyon
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