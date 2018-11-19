CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ege’de tütünün, Karadeniz’de fındığın, Çukurova’da tarımın, İç Anadolu’da tahılın bittiğini savunarak, “Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir” dedi.

Girgin, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ile TBMM ‘de düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesinin zam, faiz, israf bütçesi olduğunu ifade ettiklerini, gelinen durumun bunu teyit ettiğini söyledi. Bütçelerin, bir ülke ekonomisinde yıl içerisinde toplanacak gelirlere, harcamalara ilişkin kalemleri gösterdiğini belirten Girgin, 2019 bütçe gelirlerinin yüzde 86’sının halktan toplanan vergilerden oluştuğunu söyledi. Girgin, “Ne kadarı halka, ne kadarı kamu hizmetlerine, ne kadarı işsizliğe harcanıyor? Tasarruf bütçesi deniliyor, toplanan paralar halka harcanmıyor.” diye konuştu. Girgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın et fiyatlarının artmasını refaha bağladığını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ise ekonomik sıkıntıdan bahsettiğini savunarak, “Şaşmayan ne bu ülkede? Hangisi doğru?” diye sordu. AA

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