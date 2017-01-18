Zam yağmuru!

TL’nin dolar kuru karşısında değer kaybetmesinin ardından başta cep telefonu olmak üzere birçok elektronik alete zam geldi.

Türk Lirası’nın dolar kuru karşısında değer kaybetmesinin ardından başta cep telefonu ve bilgisayar olmak üzere elektrikli ev aletlerine yüzde 15, televizyona yüzde 10 zam geldi. Sputnik’te yer alan habere göre, teknolojik market yöneticileri doların artışının devam etmesi halinde ürünlere daha da zam yapmak zorunda kalacaklarını söylediler. Bimeks İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Arif Bayraktar dövizdeki artışın tüketici elektroniği ürünlerine yanısmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Posta’nın haberine göre, Bayraktar “Biz tedariklerimizi Türk lirası olarak yapıyoruz ama tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacaklar ve raflarımızdaki ürünlerin fiyatları dakademeli olarak artacaktır” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.