Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzin ve motorine yapılan son zammı eleştirerek, "Biz zam yapmayın demekten usandık, özellikle motorine yapılan 18 kuruşluk zam, esnaf ve çiftçiye büyük bir darbe olur.” ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve çiftçinin yapılan son zammı kaldıramayacağını belirterek, "Benzinin litre fiyatı 5,50, motorinin ise 4,97 lirayı aştı. Esnafın ve çiftçinin en büyük maliyet kalemi motorin. Esnaf da çiftçi de 5 liralık motorin fiyatının altından kalkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken ayrıca, söz konusu zamların ekonomik büyümeye sekte vurabileceğini ve enflasyonda büyük artışa neden olabileceğini de vurguladı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.