‘Zamlar henüz yansımadı’

Dünya gazetesi yazarı Osman Arolat, “Enflasyon yine ağırlaştı” başlığıyla yayımlanan yazısında eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyonun yüzde 6.30 oranında gerçekleşmesini değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarının 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarak canavarlaştığını belirten Arolat, “Bir başka olumsuzluk da bu rakamlara elektrik ve doğalgaza yapılan zamların henüz yansımamış olması. Bütün bunlar Merkez Bankası’nın yeni bir faiz artışını zorunlu kılıyor.” “ ifadesini kullandı.

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