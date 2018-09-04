Zamların önündeki en büyük engel bakkallar

04 Eylül 2018, Salı 17:11
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, son dönemde gelen zamları bakkal esnafının fiyatlara yansıtmadığını kaydetti.
Dövizde yaşanan spekülatif artış bahane edilerek yapılan zamların önündeki en büyük engelin bakkalların olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Ahilik kültüründen gelen ve kahraman unvanını boşuna almayan bakkal esnafımız yine bu zamlara direndi. Fiyat arttırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın haklı olarak takdirini almıştır. Bu yapılan kahramanlığı milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da unutmaz” değerlendirmesinde bulundu.
Zamların vatandaşlar üzerinde baskı ve büyük gerilim yaşanmasına sebep olduğunun altını çizen Palandöken, bu durumun enflasyonu arttırdığı gibi emekli ve çalışanları oldukça zor durumda bıraktığını vurguladı.
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