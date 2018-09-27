'Zamların sebebi biz değiliz'

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Bizlerin kamuoyunda başta gıda fiyat artışı olmak üzere günah keçisi olarak gösterilmesi, bizleri çok üzüyor ve rahatsız ediyor.’’ dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Bizlerin kamuoyunda başta gıda fiyat artışı olmak üzere günah keçisi olarak gösterilmesi, bizleri çok üzüyor ve rahatsız ediyor. Tüketicilerin özellikle de gıda ürünlerine daha rahat erişebilmesi için hükümetimizce bizlere verilecek görevi yerine getirmeye hazırız. Ancak fiyat artışlarının sebebinin biz olmadığımızın bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. Türkiye genelinde gıdadaki satış paylarının yüzde 9,8 olduğunu belirten Altunbilek, yerel zincir marketlerin 33 milyar TL’yi aşkın ciro ile Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

‘Marketler kâr edebilmişse şanslılar’

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, enerjiye yapılan zamdan da olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, tasarruflu ürünler kullanılmasına rağmen çok ciddî enerji tüketimleri olduğunu, personel maaşları, genel merkez ve depo giderleri, lojistik giderler, kayıp-kaçak, fire, ekipman ve teknoloji giderleri gibi maliyetlerin de gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Altunbilek, “Bütün bunlarla marketler, yıl sonunda hala kâr edebilmişse kendilerini şanslı görecek. Minimum karlarla iş yapan perakendeciler olarak, tüketicilerimize tüm gelişmeleri doğru anlatmayı kendimize bir görev biliyoruz.Kar edemiyoruz diye yatırımımızı başka ülkelere taşıyamayız. Biz yine işimizi yapmaya, ülkemize fayda sağlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.

‘Enflasyon oranı yüksek’

Kiralamada TEFE ve TÜFE oranının yükselmesinin dükkân sahiplerinin elini güçlendirdiğini belirten Altunbilek, “Biz perakendeciler olarak ürünleri tedarikçilerden temin ediyoruz, bizler üretici değiliz. İşletme maliyetleri var. Elektriğe zam geldi. Personel maaşları, kiralar artıyor. Dolayısıyla perakendecinin maliyeti artıyor. Zammı perakendeci yapmadı.” diye konuştu. Altunbilek, sektörde vadeli mal temininde sorun olmadığını, ham maddeden kaynaklı ürün temininde yaşanan sorunların da çözüldüğünü söyledi. Enflasyon oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Altunbilek, “Hükümetimizden enflasyonun yıl sonuna kadar düşürmesini bekliyoruz. Dolar kuru 5,5-6 TL seviyelerinde kalırsa daha istikrarlı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.