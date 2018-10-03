Zamların sorumlusu küçük esnaf değil

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkÂrımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusunun esnaf ve sanatkârmış gibi yanlış bir algı oluşturulduğunu belirterek, “Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkârımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır.” ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, bütün girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkârın gereksiz zam yapmaktan kaçındığına dikkati çekti.

EN AZ 5 BİN LİRA ALACAKLARI VAR

Esnaf ve sanatkârın zamlara karşı direndiğinin altını çizen Palandöken, şöyle devam etti: “Piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusu sanki esnaf ve sanatkârmış gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5 bin lira veresiye alacağı var. Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkârımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır” Palandöken, bütün girdiler ve maliyetlerin artmasına rağmen esnafın enflasyonla topyekûn mücadele verdiğini vurgulayarak, piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusunun kesinlikle esnaf ve sanatkâr olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Fatih Karagöz