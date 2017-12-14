Zarrab davasında Türkiye'ye kesilecek cezayı millet ödememeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD’deki Reza Zarrab davasında Türkiye’nin bir ceza ile karşı karşıya kalması halinde, bu cezanın eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış’ın mal varlığına el konarak ödenmesini, bunun yetmemesi durumunda Zarrab'ın el konulan mal varlıklarının da değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Altay, şunları söyledi: “Ancak bu vesileyle söylemek isterim ki Zarrab davasından yani ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasından dolayı Halkbank üzerinden Türkiye’ye bir fatura bir ceza kesilirse bizim altına imza koyduğumuz ikili ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu parayı ödemek gerekirse burada da muhalefet olarak hükümete bir tavsiyemiz olacak. Türkiye bir ceza ile karşı karşıya kalırsa ki bu bir ihtimal olarak karşımızda duruyor, hükemete buradan çağrı yapıyorum. Senin bakanlarının rüşvet alarak kurdukları bu kirli ilişki BM ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun bir şekilde delinmesi sebebiyle ABD hükümetinin uğradığı zararın tazmininde milletin kesesine dokunmayın, milletin asgari ücretine dokunmayın, milletin alın terine dokunmayın. Bu parayı ödemek gerekirse ne yapacağız? Şöyle yapacağız; Zafer Çağlayan’ın, Muammer Güler’in ve Egemen Bağış’ın kendilerinin ve birinci derece yakınlarının malvarlıklarına el koyacağız, bunu hükümete bir tavsiye olarak söylüyorum, buradan bu ceza ödenekçe ödenecek. Cezanın ödenmesi için milletin kesesine el uzatırsanız o eli kırarız. Zarrab’ın mal varlığına el konuldu. Bu üç bakanın mal varlığı bu cezayı ödemeye yetmezse Zarrab’ın el koyduğunuz malvarlıklarını da satın paralarını değerlendirin ve bu cezayı ödeyin. Bu cezayı millet ödememeli.”

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