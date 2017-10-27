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Zeybekci: Coşmuş bir ekonomimiz var

27 Ekim 2017, Cuma 14:14
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ekonomisi hakkında herhangi bir endişelerinin olmadığını belirterek, "Ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuştu.

Zeybekci'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olamayacaklar.

Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.

‘AŞIRI DEĞERLİ DOLAR, ABD EKONOMİSİ İÇİN İYİ DEĞİL'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi… Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil…

Bunun geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak.

Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var.

Bir işletmenin dönen varlıkları, raflarında olan varlıkları, ham malları var. Bunları topladığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Türkiye'deki rafların ve kasanın arasında sıfır problem var.

Dün Türkiye'ye şu kuruluşlar finansman verecekti de vermeyecekti de diye şeyler çıktı. Türkiye'ye 1.1 euro civarında kaynak verdiler. Bunların Türkiye'de kullanma şartları vardır. Dün kendileri de açıkladı. Biz de söylüyoruz yalan. Gerek kurla, gerekse faizle ilgili rant almak isteyenlerin işleri. Bizim işletmemiz yani Türkiye'nin kamuyla özel tüm borçlarımıza bakınca, elimizdeki nakite de bakınca sıfır problem. O kadar net söylüyorum. Türkiye ile bu spekülatif haberler…

Dün Romanya, Macaristan gibi ülkeler TL'den daha çok değer kaybetti. Bir yandan ABD'nin bütçe çalışmaları gibi etkenler oldu. Dövizdeki yükselişin geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Yüzde 6'nın çok daha üzerinde bir büyümeye gideceğiz. Türkiye tarihi zirve ile ihracatı kapatacak. Turizmde de öyle. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olacaktır.

Piyasada parayı çekelim, talebi daraltalım gibi şeyler de söylendi. Bu Türkiye'ye zarar veren şeylerden bir tanesidir. Talebin biraz daha üzerinde üretim yapmalıyız. Piyasayı daraltan, talepleri aşağı çeken kendi enflasyonunu oluşturur zaten.

ET FİYATLARI

Gıdada eylülde gıda fiyatları 0.25 civarında aşağıya gitti. Diğerleri yukarı giderken gıdada düşüş oldu. Arzı artırmanın diğer bir yönünde ithalat. Onunla ilgili de tedbirler aldık. Baktık gördük ki olmuyor. Etle ilgili mesela. İstediğimiz sonucu alamayınca farklı yöntemler deniyoruz. Etle ilgili piyasayı regulite etmeyi kontrollü bir şekilde yapacağız.

Gümrük Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları var. Üretildiği yerden, sepete girişe kadar her türlü yatırımı teşvik altına alıyoruz.

Kur esnekliğine bu süreçte müdahaleye karşıyız. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılacak en güzel şey budur. Aman kendimizi garanti altına alalım anlamında söylemiyorum. Siz Merkez Bankası olarak, piyasada 30 milyon dolarlık alanda dönen oyunlar bir anda milyar dolarlar döner.

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  • Mustafa

    28.10.2017 08:50:16

    Adam haklı beyler inanmayan dolara, euroya, benzine, mazota, faizlere, mtv ye, köprülere ve benzerlerine yapılan zamlara bakabilir. Coş coş.

  • Göksel

    28.10.2017 01:13:53

    Coşkun bir şekilde benzini 5.45 ten eti 45 liradan alıyoruz. Helal Bakanım. Aynı coşmuşlukla devam. Ekonomiyi kendi cebinizdeki paraya göre değil vatandaşın cebinde paraya göre değerlendirin biraz.

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