Zeybekci'den dolar yorumu: Reel değil

Şu an gelinen kur noktasının kesinlikle reel olmadığını söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bugün, pazartesi, salı bunlar geçmiş olacak" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Dolar/TL kurundaki ani hareketliliği yorumlayan Zeybekci, "Yükselişten rant elde etmek istiyorlar, başarılı olamayacaklar. Bunun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Zeybekci, "Kura dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, spekülatif hareketlere yönelik en doğru hareket budur. Merkez Bankası olarak piyasadaki spekülatif hareketlere döviz satarak müdahale ettiğiniz anda 20-30 milyar dolarda dönem hacim bir anda milyar dolara döner, oyun büyür. Şu an gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir. Bugün, pazartesi, salı bunlar geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Zeybekci ayrıca, kurdaki hareketliliği sadece spekülatif haberlere dayandırmamak gerektiğini belirterek, "Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti" diye konuştu.

"Enflasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor"

Zeybekci, "Enflasyonla ilgili noktasal çalışmalarımıza devam ediyoruz, gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Enflasyonu düşürmekte ithalat enstrümanını kullanmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.