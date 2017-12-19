Zeybekci: Enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018'de enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacağını belirterek, "İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek" dedi.

Ekonomide bu yıl yaşananları ve 2018 beklentilerini AA'ya değerlendiren Bakan Zeybekci, IMF, Dünya Bankası, OECD ve AB'nin nisanda Türkiye'nin bu yılki büyümesini ortalama yüzde 2.5 olarak tahmin ettiğini hatırlattı. Zeybekci, kendilerinin ise ülkeyi çok iyi bilen bir Bakanlık ve hükümet olarak Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 5.5 büyüme öngördüklerini ve bu hedefi yüzde 100'e yakın tutturduklarını söyledi.

Zeybekci, ilk üç çeyrekteki yüzde 7.4'lük büyümenin yüzde 1.5'lik kısmının ihracat, yüzde 2.5'lik kısmının da yatırım ve üretimden gelmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

'TÜRKİYE İÇİN TÜM DÜNYANIN AYAKTA ALKIŞLAMASI GEREKEN BİR BAŞARI'

"Ekonomi yönetimi olarak 'büyüme' deyince; ihracata, üretime, yatırıma dayalı büyümeyi tarif ediyoruz. Özel sektör yatırımlarına dayalı büyümeyi, en çok istenen büyüme olarak görüyoruz. 2017'nin üç çeyreklik büyümesi, Türkiye için hiç küçümsenmeyecek bir başarı destanıdır; hele hele 2016'daki işgal girişimi, etrafımızdaki ateş çemberi, Rusya ile ilgili bazı kısıtlamalarla ilgili problemler, seçimlerden kaynaklanan AB ile ilgili beklentilerin negatif olarak algılanması da eklenince… Halbuki realite öyle olmadı. AB ile ticareti ve ihracatı, doğrudan yabancı sermaye girişlerini artırdık. Bütün bunların olduğu 2016 ve devamındaki bu yıl bunu başarabilmiş olmak, Türkiye için tüm dünyanın ayakta alkışlaması gereken bir başarıdır. Alkışlasınlar diye beklentimiz de yok. Türkiye'deki bazıları siyaset yapacağım derken, iktidarı kötülemek adına Türkiye'yi kötülemekten geri durmuyorlar. Türkiye muhteşem bir başarı yakaladı. Her türlü takdiri de hak ediyor."