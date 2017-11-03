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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Zeybekci: TIR kararı emsal oluşturacaktır

03 Kasım 2017, Cuma 11:58
Avrupa Adalet Divanı'nın Türk TIR'larına ilişkin kararı hakkında açıklamada bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bu, Türkiye'nin hukuk zaferidir. Avrupa'nın tamamında emsal oluşturacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Adalet Divanı'nın, Türk TIR'larından geçiş ücreti alan Macaristan aleyhine açılan davada Türkiye'yi haklı bulması kararını değerlendirdi.

Bakan Zeybekci, bazı ülkelerde Türkiye'den giden TIR'lara her kapıdan geçerken keyfi ceza verme ve standart bir ücret tahsil etme alışkanlığı, geleneği bulunduğunu dile getirdi.

"Bu karar emsal oluşturacak"

Yerel mahkemenin Türkiye'yi haklı bulduğunu ve  konuyu Avrupa Adalet Divanı'na götürdüklerini hatırlatan Bakan Zeybekci, "Orası da haklı bulduktan sonra net bir şekilde söylüyorum; Bu, Türkiye'nin hukuk zaferidir. Bu karar Avrupa'nın tamamında emsal oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararında, ceza kesilmesinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'na aykırı olduğunun, böyle bir uygulama yapılamayacağının net bir şekilde belirtildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, "Bunu inşallah bundan sonra komşularımızdan başlamak üzere AB'ye doğru, uygulamayı yapan tüm ülkelerde uygulanır hale getireceğiz. 'Bunun arkasından sonuna kadar gideceğiz, mücadele edeceğiz, bize güvenin, bunu halledeceğiz.' dedik ve sonucu da aldık" diye konuştu.

Davanın geçmişi

Mart 2015'te Macaristan'da, şoförü 438 avroluk geçiş ücretini ödemediği gerekçesiyle bir TIR için 2 bin 400 avro para cezası kesilmişti. Bunun üzerine şoförün çalıştığı İstanbul Lojistik Hizmetleri Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin desteğiyle Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine dava açmıştı.

Macaristan mahkemesi de davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan’da Türk TIR'larından geçiş ücreti alınmasının anlaşmalara aykırı olduğuna hükmetmiş ve kararda, "Türk TIR'larından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı" belirtilmişti.

AA

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