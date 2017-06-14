Zeybekçi: Türkiye Katar'ın ihtiyaçlarını karşıladı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Bugün Katar'a Dışişleri Bakanımızla bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu geceyi orada kabuller ve çalışma programı ile geçireceğiz. En kısa sürede döneceğiz." dedi.

Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının (YKTK) Bakanlıktaki imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci, Borsa İstanbul'un (BIST) yükselmesi ve bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Türkiye'nin yüzde 6 seviyesindeki bir büyüme oranını kalıcı hale getirmesi gerektiğini vurguladı. Hükümet olarak buna yönelik adımlar attıklarını belirten Zeybekci, TBMM'de görüşmeleri devam eden Üretim Reform Paketi'nin de bu amaca yönelik hazırlandığını söyledi.

BIST'ın dünya borsalarının çok üzerinde yükseldiğini, bunun olumlu bir gösterge olduğunu ifade eden Zeybekci, ihracat ile istihdam rakamları ve büyüme verilerinin çok daha önemli veriler olduğuna dikkati çekti. Zeybekci, BIST'te 2-9 Haziran'da ilave net 477 milyon dolarlık yabancı alımı gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarını doğru bulduğunu kaydeden Zeybekci, Türkiye'de büyümeyi destekleyici, yatırımları artırıcı, istihdamı artırıcı en önemli enstrümanın düşük faizler olduğuna işaret etti. Hükümetin bu yönde çok önemli adımlar attığını dile getiren Zeybekci, "Gelişmeler bu yönde, bunun yeterliliği ve zaman ayarlamasını Merkez Bankası yapacaktır. Merkez Bankamızın bu yönde alacağı kararları destekliyoruz ama hedef olarak faizler düşmeli... Mevduat faizlerinin yüksekliği de önemli, kredi faizlerinin buna bağlı olarak oldukça yüksek olması kabul edilebilir, yatırım yapılabilir değil. Kararı Merkez Bankasının vermesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ilişkin doğru öngörüde bulunamadıklarını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de bu durumun aynı olacağını söyledi. Yurt dışındaki kuruluşların söylediklerinin önemli olduğunu belirten Zeybekci, "Onlar ne diyor diye gözümüz onlar da olmayacak. Bir ara bakarız onların dediklerine." diye konuştu.

"(Booking.com) 22 Haziranda kendilerini kabul edeceğiz"

Bakan Zeybekci, başka bir soru üzerine "Booking.com'la arkadaşlarımız görüştüler. Kendilerinin bize bir ziyaret talepleri var. 22 Haziran'da kendilerini kabul edeceğiz. O zaman da bir görüşme imkanı olur." diye konuştu.

Katar ile ilgili görüşmelere ilişkin de Zeybekci, şunları kaydetti:

"Millet olarak şöyle bir özelliğimiz var, bu tarihimizde binlerce yıldır gösterdiğimiz bir özelliğimiz. Haksıza haklıya bakmadan önce bazı alanlardaki zayıfa doğrudan sahip çıkarız, sonra bakarız. Bunu aile içi bir tartışma olarak görüyoruz. Kardeşler arasındaki bir tartışma olarak görüyor ve bu aileye kendimizi de koyuyoruz. Ramazanda Katar'a böyle bir yaptırım uygulanmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Katar'ın ihtiyaçları anlamında elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. İlk defa söyleyeyim, bunlar oldu zaten, bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Biz bunu yaparken de kol kırılır yen içinde, aile arasındaki bir durum olarak görüyoruz. Bu yaptıklarımız kardeşlerimizin yanında olmak olarak şeklinde adlandırılabilir. Bunlar da Katarlı şirketlerin Türkiye'den alımları şeklinde. Bunları biz organize ediyoruz, gereğini yapıyor, lojistiğini, oraya ulaşmasını sağlıyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Zeybekci, "Bu geceyi orada kabuller ve çalışma programı ile geçireceğiz. En kısa sürede döneceğiz." diye konuştu.

Zeybekci, inşaat demirinde ilave gümrük vergisi indiriminin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken Bakanlar Kurulu kararının onay aşamasında olduğunu bildirdi. Zeybekci, "Bütün imzalar tamamlandı, bugün yarın yayınlanmasını bekliyoruz. Yüzde 10 seviyesine inecek." dedi.

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik görüşmelere ilişkin de Zeybekci, teknik görüşmelerin sürdüğünü, Avrupa Birliğinin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström ile 23 Haziran'da Brüksel'de görüşeceğini anlattı. Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik AB tarafında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Zeybekci, bunun "kazan kazan" anlamında bir çalışma olacağını söyledi.