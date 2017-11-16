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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Zeytinyağında yeni sezona zamsız girildi

16 Kasım 2017, Perşembe 11:13
Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezi olan Edremit Körfezi'nde fiyatlar geçen sezonla aynı seyrediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesine kadar olan Edremit Körfezin'de 2017- 2018 zeytinyağı sezonu zamsız açıldı.

Bir litre sızma zeytinyağı, geçen sezonun fiyatı olan 18-25 liradan raflardaki yerini aldı. Erken hasat zeytinyağı 25-30 lira, soğuk sıkım taş baskı ise 30-35 liradan alıcı buluyor.

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, yağlık zeytinlerin toplanmaya ve sıkılmaya başlandığını söyledi.

Yeni sezona fiyat değişikliği olmadan başladıklarını dile getiren Semerci, şöyle konuştu:

"Litresi 18-22 lira dediğimiz zaman beş kilogramlık bir tenekenin 90 - 110 lira civarında olacağını gösterir. Kişi başı tükettiğimiz zeytinyağı 1,5 litre civarında. Bu da ürettiğimiz yağın ancak ve ancak üçte birini tükettiğimiz anlamına gelir. Böyle bir ürünün bol olduğu senede sağlık iksirinden insanlar daha çok yararlansınlar. Fiyatlar sezon sonuna kadar böyle gider diye düşünüyoruz. Zamsız bir sezonda bol tüketilmesini öneriyoruz."

Rekolte yüksek fiyatlar aynı

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ise erken hasat zeytinyağı üretiminin ağırlıkta olduğu bugünlerde fiyatların geçen sezonla aynı olduğunu söyledi.

Diker, 5 litrelik bir teneke yağın geçen dönem 100-110 lira civarında olduğunu bu yıl da nakliye dahil aynı fiyatlardan satış yapıldığını ifade ederek, "Zeytinyağı fiyatlarının çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Yeter ki dışarıdan bir takım spekülatör hareketler yapılarak ülkemiz içerisindeki zeytinyağı hareketliliğinin dalgalandırılmasına sebebiyet verilmesin." dedi.

Dışardan zeytinyağı getirilmesinden yana olmadıklarını belirten Diker, "İspanya ve ve İtalya'da rekolte düşüklükleri söz konusu. Ben zannediyorum sezonumuz çok iyi devam edecek." ifadesini kullandı.

Edremitli üretici Osman Baydar ise zeytinyağında yüksek rekolte beklendiğini ve bu çerçevede fiyatların da iyi oluştuğunu vurgulayarak, "Bu rekolteye rağmen fiyatlar bu sene beklediğimizin üstünde oldu. Zeytinyağının litresini şu anda 22-25 lira civarında veriyoruz. Erken hasat yağın fiyatları da 30 lira civarında seyrediyor. Piyasada daha aşağıya verenler de var." diye konuştu.

AA

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