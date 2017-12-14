Zorlu Enerji’den herkese Tesla!

Zorlu Enerji, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bine yakın elektrikli otomobilden oluşan bir araç paylaşım filosu kuracak. Filodaki araçlar, saatlik ve günlük kiralama yoluyla isteyenlerin kullanımına sunulacak.

Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Zorlu Enerji Grubu, gelecek trendlerini dikkate alarak yeni iş alanlarına yatırım yapıyor. Vestel ile elektrikli araç şarj sistemlerine yatırım yapan Grup, şimdi de elektrikli otomobillerden oluşan bir araç paylaşım platformu kuruyor. İstanbul’da 51 adet Tesla ile hizmet vermeye başlayacak platform daha sonra İzmir ve Ankara’ya yayılacak. İleride 3000 araca ulaşacak filodaki elektrikli otomobiller saatlik kiralanabilecek.

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, grubun 2018 yılına yönelik yatırım yaplanlarını anlattı. Önümüzdeki yıl yurt içinde elektrik dağıtımı ve üretimi alanlarında 700 milyon dolarlık yatırım planladıklarını kaydeden Sinan Ak, Pakistan’da da 200 milyon dolarlık yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim yatırımı yapacaklarını belirtti. Sinan Ak şunları söyledi: "Yatırımlarımızı yapıyoruz. Jeotermalde en büyük santrali devreye alıyoruz. Osmangazi’yi aldık, ilk etap yatırımlarımızı tamamlıyoruz. İleriye yönelik olarak Alaşehir’e 50 MW, Kızıldere’ye 50 MW olmak üzere 450 milyon dolarlık jeotermal yatırımına başlıyoruz. Osmangazi’de de 100 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Artı 20 milyon dolar yenilenebilir teknolojilere yatırım yapacağız."

Yurt çapında şarj istasyonları

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar alanındaki gelişmeleri de dikkate alarak ilerleyeceklerini ifade eden Sinan Ak, "Önümüzdeki dönemde şarj istasyonları gündemimize girecek. Türkiye’de uzun vadede her yere şarj istasyonları kurmaya çalışacağız. 2018 yılında şarj istasyonlarını kurmaya başlayacağız. Aslında trafikte yeterli elektrikli araba yok, sınırlı ve sembolik olacak. Ama bu orta vadede büyüyecek bir iş."

Kazanç hızlı şarjda

Elektrikli araçlar için normal ve hızlı olmak üzere iki çeşit şarj yöntemi bulunduğunu kaydeden Sinan Ak, "Normal şarj üzerinden para kazanmak pek mümkün olmayacak. Çünkü sınırlı kullanım yapanlar araçlarını akşamları kendi evlerinde şarj edebiliyor. Dolayısıyla burada büyük bir ticari gelişme olamayacak. Ama DC charger (şarjır) dediğimiz hızlı şarj istasyonları kurmak önemli. O yüzden DC charger’lara talep olacak. Vakit nakit olgusundan hareket edersek, anında şarj edip para ödemek söz konusu olacağı için hızlı şarj sistemlerine yöneleceğiz" diye konuştu.

Elektrikli araç paylaşım platformu

Sinan Ak, elektrikli araçlar alanındaki ikinci bir iş modelini hayata geçirmeye hazırlandıklarını anlattı. "Sadece elektrikli arabalardan oluşan bir platform üzerinde çalışıyoruz" diyen Sinan Ak şöyle devam etti: "Hedefimiz araba paylaşımı işine girmek. İstanbul’da Levent’te şehir içinde başlayacağız. İzmir ve Ankara’ya yayılacağız. Çünkü hem elektrikli araç sayısı sınırlı hem de dünyada da araba paylaşımı işine doğru bir gidiş var. İnsanlar araç alıyor ama bunu 24 saatin yüzde 5-10’u kadarlık bir zaman aralığında kullanıyorlar. Araba paylaşım işiyle birlikte gün içinde kullanım yüzde 40’lara çıkabiliyor. O yüzden Çin’de de bu yönde adımlar atılıyor."

Cepten rezerve et, git kullan, işin bitince bırak

Elektrikli araç paylaşım modelinin nasıl işleyeceğini de anlatan Sinan Ak şöyle konuştu: "Araba paylaşım işini biz sadece elektrikli otomobillerle yapacağız. Küçük bir aplikasyon var oradan rezervasyon yapacaksın. Yanına gittiğinde düğmeye bastığında kapı açılacak içine binip gideceksin. Anahtar da zaten arabanın üzerinde olacak. Arabanın etrafında şöyle bir dolanıp bakacaksın, kontrol edeceksin. Baktın sağlam, onay verip çalıştırıp yoluna gideceksin. İşin bittiğinde de arabayı önceden belirlenmiş belirli noktalardan birine götürüp bırakacaksın. Hatta park edip bırakacağın yerde şarj istasyonu varsa ve şarja takılmış şekilde terk edersen indirim ya da bonus kazanacaksın. Böylece günün 20-22 saati kapının önünde yatan arabayı almana gerek kalmayacak. İstediğin anda elindeki telefonla otomobili istediğin ihtiyat duyacağın süre kadar altına çekebileceksin."