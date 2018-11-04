Elif yazarlığı

Elif'ten Size - Abdil Yıldırım

Elif logosunun yanıbaşındaki “San’at fidanlığı” ifadesi, Elif’in misyonun özetliyor. Nasıl Yeni Asya, bir yazar okulu gibi, çok sayıda fikir adamı ve yazarın yetişmesine vesile oluyorsa, Elif de Yeni Asya’ya yazar hazırlayan bir fidanlık vazifesi görmektedir. Başta kendim olmak üzere, önce Elif’in, daha sonra da Yeni Asya’nın rahle-i tedrisinden geçerek bu günlere gelen bir çok yazar ve şair vardır. Elif ve Yeni Asya ailesi olarak, bu misyona sahip çıkmak ve devam ettirmek gayreti içindeyiz. Gençlerimizin gösterdiği ilgi, ümitlerimizi arttırmakta, geleceğe daha güvenle bakmamıza sebep olmaktadır.

Bilindiği gibi, Yeni Asya’nın en önemli sloganlarından birisi, “ Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” şeklidedir. İlk emri “Oku” olan bir dinin hizmetçileri olarak, okumayı, yazmayı, neşir ve tebliğ etmeyi bir vazife olarak kabul ediyoruz. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya, elli yıllık şanlı mazisi ve destansı mücadelesi ile, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir.

Üstadımız, vatan sathını bir mektep yapmak için, önce bu mektepte okutalacak ders kitaplarını yazmış, müfredatı hazırlamıştır. O kitapların çoğaltılması, neşredilmesi, sonra da tanzim ve izahını istemiştir. İşte Yeni Asya, kurulduğu günden beri bu hizmeti yürütmektedir.

Yazarlık, Risale-i Nur’un ve Yeni Asya’nın en önemli hizmet vasıtalarından birisidir. Risale-i Nur yazarlığı, Üstad’ın etrafında kümelenen çoğu âmi, esnaf, çiftçi ve sıradan insanlarla başlamıştır. Hatta okur yazarlığı olmayan kadın ve çocuklar bile, kopya yöntemi ile nüshaları çoğaltıyor, bu şekilde Üstadlarına yardımcı oluyorlardı. Üstad da bu yazıcıları her zaman takdir ediyor, onlara iltifatlarda bulunuyordu.

“Risale-i Nur’a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur Talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmidört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı duâlarımda ve manevî kazançlarımda hissedar olmakla beraber; benim gibi duâ eden kıymetdar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur Talebelerinin duâlarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.” (Kastamonu Lahikası)

Risale-i Nur yazarlığı bugün de aynı önemini devam ettirmektedir. Külliyatın yazımı Üstad tarafından tamamlanmış, fakat neşir hizeti devam etmektedir. Bugün bu hizmeti yapan Yeni Asya’dır. Özellikle son yıllarda Risale-i Nur’a perde olanların sayısı artmış, ve bilerek veya bilmeyerek bir çok kişi ve kuruluş tarafından muaraza edilir olmuştur. İşte bu ortamda neredeyse, Yeni Asya’dan başka Risale-i Nur’un izzetini muhafaza eden kalmamıştır. Yeni Asya olarak, Nur’un medyadaki dilini konuşturmak vazifesini yerine getirme için gençleri yazı yazmaya teşvik etmeye ve onlara yardımcı olmaya büyük bir önem veriyoruz. İşte Elif fidanlığı, bunun için var ve bu misyonu yerine getirmek için gayret ediyoruz.

Yeni Asya’nın açmış olduğu gazetecilik seminerleri, gençlere verdiği önemin bir göstergesidir. Bu seminerlerin semeresini almaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir çok genç kaabiliyet inkişaf etmektedir. Gazetemizin sayfalarında genç imzaları daha çok görmeye başladık. Bu da geleceğe dair ümitlerimizi arttırmaktadır.

Gençlerimizi tebrik ediyor, genç istidatların inkişafına yardımcı olmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.