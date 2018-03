Â’lâ-yı illiyyine çıkma yolunda...

Uhuvvet idi bizi bir araya getiren, tesanüd idi bizi birlikte tutan, sadâkat idi dâvâmızdaki asıl mesele, sebat idi dâvâmızı dâvâ yapan...

Üstadımız Bedîüzzaman Hazretleri’nin de dediği gibi ‘Nur dâvâsındaki talebelerde olması gereken üssü’l - esas tam ve hâlis bir sadâkat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat’. İşte biz Nur Talebesi adayları olarak bu esası gaye edinip yine bir okuma programı için çıkmıştık yollara. Kimimiz dersinden, kimimiz tatilinden, kimimiz ailesinden ayrılıp sadece bir haftayı ilimle geçirmek, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak, taklidî imanları tahkikî imana çevirmek adına büyük adımlar atmaya gelmiştik. İnşallah Cenâb-ı Hak bu hizmetlerimizi kabul eder ve bütün kardeşlerimize Risale-i Nur dairesinde nefes almayı nasip eder.

Bu okuma programını Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirmiştik. Sessiz caddeleri, huzurlu ortamları, samimî olan insanları ve güler yüzleri bizi karşılamıştı. Bu bizleri o kadar çok etkilemişti ki programımız boyunca kendi aramızdaki muhabbette bu şekilde devam etmişti. Seydişehir’deki cemaatimiz de bu huzurlu ortamın, samimiyetin küçük bir numunesiydi bir nevi. Dürdane Teyzemizden Fatma Ablamıza, Nisa Teyzemizden Nuriye Ablamıza kadar hizmette koşan, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmaya gayretle çalışan ve biz talebeleri de memnun etmek için bir hafta boyunca bizlerle ilgilenen, koşuşturan ve hiç yalnız bırakmayan şefkat kahramanları... Biliyoruz ya bu hizmetteki şahs-ı mane- vînin gücünü işte; Seydişehir’de de bunu aynelyakin görmüştük adeta. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin de 21. Lem’a’da bahsettiği gibi “nasıl ki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir ayinesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba oda ile beraber ayinesine girer.” İşte şahs-ı manevînin gücü, işte Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için dâvâsını sahiplenen ehl-i hizmet kahramanlar... Seydişehirde herkesten uzak, kendimizi dünyanın cazibedar heveslerinden kurtararak sadece bir haftalığına elmas, cevher, Nurlar’ı okumak için, istifade edebilmek için ve her gün bedenimizin gıdasını verdiğimiz gibi ruhumuzu da doyurmak için bir araya gelmiştik Nur Talebeleriyle. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin de 7. Söz’de söylediği gibi “insan sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve o iki yara ise, birisi müz’iç ve hadsiz bir acz-i beşeri, diğeri elîm, nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir.” İşte bu sır içindir ki kendi yaralarımızın farkına varıp Risale-i Nur dersleriyle muhatap olmaya ve bu yaralarımızın tedavisi için sırr-ı ihlâs ile bu edviye-i Kur’âniyeyi istimal etmek için Seydişehir’de toplanmıştık. Cenâb-ı Hak bizleri bu fırsatı verdiği için hadsiz şükürler olsun. Kendimizi bir kere daha şanslı hissetmiştik. Yenisiyle, eskisiyle o kadar çok memnun kalmıştık ki bir kere daha Seydişehir’de program yapmanın özlemiyle ayrılmıştık adeta. Ama güzel olan şeylerin tadı hep damakta kalır ya...

Biliyoruz ki; Risale-i Nur, okuyucularını birçok maddî ve manevî felâketlerden kurtardığını, İslâmiyet, vatan ve millet sevgisini aşıladığını, Allah’a itaatı, çalışkanlık ve merhameti öğretiyor. Bu eserlere kıymet vermemiz gerektiğini ve her hâlükârda Risale-i Nur eserlerini nefsimiz için okuyup istifade etmenin ehemmiyetini bir kere daha idrak etmiştik.

Cenâb-ı Hak bu hizmette olan, dâvâsı için canını dişine takan abilerimizden, ablalarımızdan razı olsun, bizleri bu daireden ayırmasın inşallah.



Tuğba Çolak